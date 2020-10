Il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni è in attesa, in via precauzionale, di un tampone già nei prossimi giorni: “Da oggi sono a casa in via precauzionale in attesa di verifica del tampone per il Covid, che avverrà da domani: una volta conosciuto l’esito, se negativo, da metà settimana prossima sarò al lavoro, viceversa seguirò tutte le questioni in essere da casa; tra queste l’organizzazione del tavolo infrastrutture Competitività e per la programmazione dell’avvio del sub tavolo socio sanitario provinciale, sempre all’interno della competitività. Raccomando a tutti la massima attenzione nel seguire le misure ed indicazioni ministeriali e regionale, perchè il virus si sta riprendendo su tutto il territorio con indici significativi”.