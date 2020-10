In seguito alle restrizioni del nuovo Dpcm del Governo Conte, la 28ª edizione della rassegna ‘Fasulin de l’òc cun le cudeghe’ – inizialmente programmata in forma ridotta – è stata obbligatoriamente annullata. Si tratta, tuttavia, di un annullamento parziale: in sostanza, non si potrà consumare il piatto nelle mura, pur con le dovute cautele e distanziamenti. Sarà invece disponibile il servizio di asporto del piatto tipico delle solennità dei Defunti, che sarà in funzione in piazza D’Armi accanto al nuovo servizio ‘Drive in dei fasulin’, che permetterà l’acquisto del piatto senza neppure scendere dall’auto (ci sarà un apposito gazebo, ben visibile).

Il servizio di asporto (sia tradizionale sia in modalità Drive In) sarà disponibile negli stessi due fine settimana preventivati per la rassegna: sabato 24 e domenica 25 ottobre e di nuovo il 31 ottobre e 1º novembre, dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 18 alle 20. Presso i due punti di distribuzione di piazza D’Armi (a pochi metri l’uno dall’altro) saranno inoltre disponibili anche le confezioni di Fagiolini dall’Occhio di Pizzighettone da agricoltura locale (secchi), nuova raccolta 2020.

‘Siamo molto dispiaciuti, ci avevamo sperato fino all’ultimo ma il passo indietro è stato indispensabile. Ci è sembrato di fare una scelta responsabile’, commenta il presidente Sergio Barili.