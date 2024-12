Realizzare un pronto soccorso veterinario e predisporre un’ambulanza veterinaria S0s H24: questi i due ambiziosi servizi pensati nell’ambito del progetto Benessere Animali, per il quale l’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare e Lotta al Bullismo Odv ha promosso una raccolta firme questo fine settimana, sotto la Galleria XV Aprile (lato Giardini Pubblici),dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.40 alle 17.

Il Pronto Soccorso Veterinario Notturno vuole essere “un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di cure urgenti per i propri animali, attivo nelle ore serali e notturne” spiegano i promotori, mentre l’Ambulanza Veterinaria SOS H24 è “un servizio di soccorso veterinario disponibile 24 ore su 24 per rispondere prontamente alle emergenze”.

“L’idea di creare un pronto soccorso veterinario e un’ambulanza mobile per animali non è nata dal nulla, ma da un bisogno reale emerso durante un dialogo aperto con i cittadini cremonesi” commentano ancora dall’associazione. “Già nel 2021 si era tentato di portare avanti una proposta simile, ma l’iniziativa si era arenata per mancanza di risorse e sostegno adeguato. Questo però non ha fermato la volontà dell’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare Lotta al Bullismo ODV, che ha deciso di rilanciare il progetto nel settembre 2024, questa volta con un approccio più strutturato e partecipativo.

Prima di avviare il progetto, è stato svolto un lavoro approfondito di ascolto e documentazione. “I cittadini hanno espresso chiaramente la necessità di un servizio di emergenza per animali, un’esigenza non ancora soddisfatta a Cremona. Inoltre, non esiste una normativa regionale che favorisca la creazione di un pronto soccorso pubblico per animali, rendendo indispensabile un’iniziativa autonoma che faccia leva su risorse private e comunitarie”.

La raccolta firme tra i cittadini cremonesi è stata concepita come il primo passo per dare forza al progetto. “Ogni firma rappresenta un sostegno tangibile, una dimostrazione di interesse e una base su cui costruire il dialogo con istituzioni, fondazioni, aziende e privati. Presentarsi a questi soggetti con il sostegno della comunità è fondamentale per ottenere finanziamenti e partnership solide”.

Per superare gli ostacoli legislativi e finanziari, il progetto mira a costruire una rete di sostenitori e sponsor privati. I prossimi passi prevedono: il coinvolgimento delle Fondazioni e delle Banche Locali, la collaborazioni con aziende e privati, creando pacchetti di sponsorizzazione che permettano alle aziende di contribuire al progetto, ottenendo visibilità in cambio.

Naturalmente verranno coinvolti i Veterinari locali, per garantire competenza e sostenibilità del servizio.

