Per il gran finale di domenica 18 ottobre (ore 18), STRADIVARIfestival ha in serbo il ritorno di una star dell’archetto, Anna Tifu, con il suo preziosissimo Stradivari. Lo strumento, appartenuto a Napoleone Bonaparte, è conosciuto come “Maréchal Berthier” perché l’imperatore lo regalò ad Alexandre Berthier, Maresciallo di Francia, Principe di Neuchatel e Wagram. Il programma vede Anna Tifu alla guida di un insolito viaggio nella storia del tango, un viaggio fatto di fusione e contaminazione, tradizione e innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione. Il risultato è un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del “tango nuevo”, un mélange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono suggestioni classiche, ma con uno sguardo alle avanguardie.

STRADIVARIfestival è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide e Willis Tower Watson.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul festival sono disponibili sul sito www.stradivarifestival.it.

IL PROGRAMMA

Domenica 18 ottobre, auditorium Giovanni Arvedi, ore 18: “Next Tango”

Anna Tifu Tango Quartet: Anna Tifu violino; Fabio Furia bandoneon; Romeo Scaccia pianoforte; Giovanni Chiaramonte contrabbasso.

Not Yet (Romeo Scaccia)

Carmen Fantasy (Sarasade/Bizet)

Adios nonino (Astor Piazzolla)

Esqualo (Astor Piazzolla)

E lucevan le stelle (Giacomo Puccini)

Michelangelo 70 (Astor Piazzolla)

Vals Jazz (Fabio Furia)

Sardinian Tango (Romeo Scaccia)

Milonga del Angel (Astor Piazzolla)

Muerte del Angel (Astor Piazzolla)

Libertango (Astor Piazzolla)