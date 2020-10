Aperti da questa mattina gli stand della Festa del Torrone, in formato ridotto, tra piazza Stradivari e via Gramsci. La kermesse è quest’anno sotto forma di ‘anteprima’, soltanto un fine settimana, come era in origine, causa Covid. Proprio per arginare il più possibile le occasioni di contagio, l’organizzazione ha installato pannelli agli ingressi di via Gramsci e piazza Stradivari con le indicazioni sanitarie da seguire.

Oggi, prima giornata della parte commerciale (ma il taglio del nastro sarà domani), sono già previste alcune manifestazioni collaterali, come le visite guidate, le degustazioni e gli incontri a tema: tra questi, un dialogo tra esperti sul tema torrone – sbrisolona a SpazioComune alle 16,30; e la gita a bordo del battello “Mattei” alle 12 e alle 15.30, con partenza presso il pontile fluviale della M.A.C. con degustazione di torrone e salame. Percorso: Cremona -Isola Serafini -Cremona. Si potranno ammirare luoghi come; l’Isola del Deserto, la lanca della Maginot, Punta del Cristo la confluenza del fiume Adda con il Po e la diga di Isola Serafini. Le visite guidate riguardano i luoghi maggiormente legati alla famiglia Visconti – Sforza: San Sigismondo, chiesa di S. Agostino oltre a piazza del Duomo-

