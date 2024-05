Otto Rotary Club del Gruppo Terre Padane, quattro Rotaract del territorio, 166 studenti di 8 diverse scuole protagonisti del progetto, quasi 2000 studenti di 68 classi target, coinvolti nella compilazione dei questionari. Questo nei numeri il progetto ERA, Educazione Rispetto Ambiente, che nella giornata conclusiva, che si è tenuta nell’aula magna della Cattolica di Cremona, ha visto la presenza dell’assessore All’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, l’assessore all’Ambiente del Comune di Cremona, Silvia Pasquali e all’Istruzione Maura Ruggeri, oltre ai presidenti dei Club Rotary coinvolti, a partire dal Cremona, capofila con il presidente Claudio Bodini, ideatore e promotore del service.

I ragazzi hanno realizzato studi e indagini coinvolgendo i propri coetanei diffondendo messaggi di sostenibilità e cultura green secondo un modello che può essere replicato anche in altre realtà. Per ogni scuola un “Club Rotary Padrino” con cui hanno realizzato i progetti presentati nella giornata finale.

Presenti gli studenti di Aselli, Manin, Stradivari, Torriani e Vida di Cremona, del Giovanni Falcone di Asola, Ial Lombardia di Viadana e il Santa Chiara di Casalmaggiore e i dirigenti dei Rotary Cremona, Cremona Po, Cremona Monteverdi, Casalmaggiore Oglio Po, Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Piadena Oglio Chiese e Soresina e i Rotaract di Cremona, Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Piadena Casalmaggiore Asola e Soresina.

Visibilmente interessato l’assessore Maione, ha commentato positivamente l’iniziativa: “Un’operazione perfetta, direi, società civile con i Rotary, gli studenti delle scuole, tante istituzioni coinvolte per dare un messaggio che è quello della tutela dell’ambiente, della conoscenza, della cultura, della sostenibilità, un progetto che guarda al futuro per il bene comune. Il tema dell’educazione ambientale diventa sempre più prioritario, stiamo lavorando con il provveditorato agli studi, al fine di far sì che l’educazione ambientale sia una delle priorità e da questo punto di vista l’anno prossimo sarà un anno importante”

E sulle future prospettive del progetto presentato dai Rotary in Cattolica: “Con Regione Lombardia abbiamo deciso di finanziarlo tramite Fondazione Lombardia per l’ambiente perché creare modelli replicabili che funzionano e che sono intelligenti, permette di utilizzare al meglio le risorse“.

I progetti dei ragazzi sono tutti disponibili sul sito appositamente creato educazioneambiente.org

Cristina Coppola

