Ancora un pareggio per la Cremonse, che allo Zini contro il Venezia porta a casa uno 0-0: si tratta del secondo risultato utile consecutivo, anche se l’appuntamento con la vittoria manca ancora. I girigiorossi hanno avuto la chance di vincere, ma nonostante qualche buona occasione, la squadra di Bisoli non riesce a trovare la via del gol. (l’articolo completo su CremonaSport)