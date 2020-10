Non è riuscito a ristabilirsi fra’ Aligi Quadri, ricoverato da un paio di settimane dopo aver accusato i sintomi del covid. E’ morto questa mattina, nella struttura di Soresina, dopo un peggioramento. Prima era stato presso l’ospedale di Cremona, dove però aveva dato piccoli segni di miglioramento.

Missionario e frate cappuccino, fra’ Aligi ha trascorso molti anni in Brasile, per poi rientrare in Italia, a Salò e successivamente è stato trasferito a Crema, nella parrocchia dei Sabbioni. Qui si occupava delle confessioni e degli ammalati.

I suoi confratelli – in isolamento dopo la positività al tampone di fra’ Aligi – e tutti i fedeli della comunità, sono in lutto.

