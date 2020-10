Dopo il successo della prima edizione, sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 si terrà la seconda edizione della vendita del libro usato presso il Centro del Ri-uso di Cremona in Via dell’Annona, 11 presso l’ex mercato ortofrutticolo nei pressi dello stadio. Per gli appassionati della lettura, della storia locale, per i curiosi sarà possibile frugare fra migliaia di libri di tutti i generi, dalla narrativa alla saggistica, dai libri per ragazzi ai fumetti, dai libri d’arte alla manualistica, ecc. Un ampio settore sarà dedicato alla storia e alla cultura del territorio cremonese.

Il Centro del Ri-uso è una struttura del Comune dove è possibile conferire e acquistare a prezzi bassi beni di consumo usati. l beni di consumo in vendita presso il Centro sono conferiti a titolo gratuito dai residenti nel comune di Cremona. Nel Centro sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato e funzionanti che possono essere efficacemente riutilizzati.

Il Centro, aperto al pubblico il mercoledì e il sabato, dalle 9 alle 12, è affidato in gestione all’Associazione di volontariato “Amici di Emmaus ODV” di Piadena Drizzona. I ricavi derivanti dall’attività sono indirizzati alla copertura dei costi di gestione del Centro ed al sostegno delle attività previste dallo Statuto dell’Associazione “Amici di Emmaus ODV” tra le quali la gestione di una Comunità di accoglienza situata a Canove de’ Biazzi (Torre de’ Picenardi) che accoglie 14 persone.