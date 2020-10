Sono 4 i progetti finanziati da Regione Lombardia in provincia di Cremona nell’ambito del bando regionale dedicato alla riqualificazione e all’adeguamento degli impianti sportivi lombardi. Si tratta di un finanziamento complessivo, per gli 88 progetti in tutta Lombardia, di 9,5 milioni di euro a fondo perduto. A Cremona arriveranno poco meno di 350mila euro (346.508) per i 4 progetti Casalmaggiore, Dovera, Casaletto Ceredano e Izano.

La somma maggiore è stata destinata a Dovera: per il centro sportivo di via Europa sono stati stanziati 150mila euro. 108.211 euro è invece la somma di cui beneficerà Izano per il nuovo centro sportivo, sito in via Europa, mentre Casaletto Ceredano potrà impiegare 49.205 euro per il campo da calcio nel centro sportivo di via dell’Incastrone e a Casalmaggiore 40.092 euro saranno a beneficio della Casalese per l’Icio Ferrari.