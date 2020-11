Nuovo rinvio per lo spettacolo “Noi due tour” di Gigi D’Alessio al Ponchielli, rinviato al 22 novembre 2021, ultima data dopo gli slittamenti delle tre precedenti del 29 marzo, 6 giugno e 19 ottobre. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data di recupero. Il Teatro ricorda che prosegue la vendita dei biglietti per la nuova data tramite il circuito www.ticketone.it e appena sarà possibile presso la biglietteria del Teatro. Per informazioni: Teatro Ponchielli – Tel. 0372/022001; CAOS Organizzazione Spettacoli: ticketing@caosparma.org