Ubriaco al volante, passa con il rosso mentre sono già in atto le restrizioni anticovid. L’automobilista, un 27enne cremonese, è stato ‘beccato’ dagli agenti della polizia locale, denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per le infrazioni commesse. Il giovane è stato fermato in piazza Libertà alle 22.30 dopo essere stato visto procedere a velocità sostenuta e passare con il rosso. A suo dire, aveva appena partecipato ad una festa di compleanno.