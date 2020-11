Da molti considerata “amichevole poco utile”, verrà invece di sicuro ricordata per sempre da Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 di Piadena Drizzona, la sfida Italia-Estonia giocata stasera, mercoledì 11 novembre, a Firenze e terminata 4-0 a favore degli Azzurri. Il difensore centrale dell’Inter, infatti, ce l’ha fatta: dopo averla tanto sospirata, è arrivata per lui la prima presenza in Nazionale Maggiore. ( L’articolo completo su CremonaSport