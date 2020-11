Lettera scritta da Dott.ssa Monica Ferrari

Un doveroso e sentitissimo grazie alla dottoressa Donini e a tutto lo staff medico di Oncologia per l’attenzione, la disponibilità e il garbo nel confronti di mio padre Franco, recentemente ricoverato in reparto.

Non dimentichiamoci, proprio in questa pandemia, che gli esseri umani si ammalano e muoiono anche e purtroppo, anche di altro.

Ci si ammala ancora di cancro. Oggi.

E magari si muore anche col covid.

Non solo di covid.

Grazie davvero a tutto lo staff di reparto.