Grave incidente verso la mezzanotte e trenta in via Brescia in territorio di Pozzaglio. Un ragazzo di 25 anni ha improvvisamente perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava, uscendo di strada. Per soccorrerlo è stato necessario chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell’ordine e i medici del 118 che hanno trasportato l’automobilista in ospedale. Per fortuna se la caverà. Ieri serie di incidenti sia in città che in provincia: verso le 23 a Cicognolo si sono scontrate due auto e due persone sono finite in ospedale in codice giallo. Scontro tra due mezzi anche a Pizzighettone in via Soresina: tre le persone soccorse dal personale medico e dai vigili del fuoco. Verso le 5,25 di sabato mattina, invece, lo scontro tra due auto in via Bergamo a Cremona ha coinvolto due persone. Anche in questo caso ferite serie, ma nessuno in gravi condizioni.