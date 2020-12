E’ di 48 il numero dei nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Ieri 8, ma su 11.317 tamponi processati. Oggi i tamponi sono 27.676 per una percentuale dell’8,6%. 2.404 i nuovi casi in Lombardia, di cui 133 debolmente positivi. Scendono di altre 29 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 656, mentre scendono di 57 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 4.996 ricoverati. 114 i decessi. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 594 contagi, di cui 243 in città, Bergamo 97, Brescia 89, Como 447, Lecco 14, Lodi 43, Mantova 112, Monza e Brianza 72, Pavia 121, Sondrio 68 e Varese con 632. I guariti/dimessi sono 4.721.

Sono 14.844 i nuovi casi di coronavirus in Italia, 2.814 in più rispetto a ieri, quando erano stati 12.030. A spiegare questo aumento di positivi, il numero di tamponi effettuati, che oggi sono stati 162.880, 59.296 in più di 24 ore fa. I morti nelle ultime 24 ore sono stati ben 846. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, pubblicato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi sono 667.303, in continuo calo (ieri erano 675.109), 636.958 dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 27.342, 423 in meno di ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 3.003, in calo di 92 rispetto a 24 ore fa. Sono comunque 199 i nuovi ingressi in terapia intensiva, una sessantina in più di ieri.