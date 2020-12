In attesa della pubblicazione del bando, il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con l’Agenzia Servizi Informagiovani e Csv Lombardia Sud, organizza alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti volontari i nuovi progetti di Servizio Civile Universale.

In particolare sono in programma quattro Infoday, dedicati alla presentazione dei progetti e alle modalità di presentazione della domanda, che si terranno da remoto sulla piattaforma Jitsi Meet alla quale si potrà accedere iscrivendosi attraverso il seguente link: https://forms.gle/zxwzG2hSBwfcsDz27.

Gli Infoday si svolgeranno martedì 22 dicembre dalle ore 10.45 alle ore 12.45; martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 16 alle ore 18; giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 20.30 alle ore 22.30. La data del quarto incontro verrà comunicata dopo l’apertura del bando.

Gli addetti del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Progetti e Risorse telefonando ai numeri: 0372407786 – 0372407051 – 0372407792 – 3346000426 – 333061434315 – 3386639447 o inviando una mail a serviziocivile@comune.cremona.it.