Tragedia nella notte in A21, all’altezza dello svincolo di San Gervasio, dove un’auto con a bordo quattro persone, tutte di nazionalità rumena ma residenti a Cremona è volata fuori strada, ribaltandosi oltre il Guard rail. Un volo terribile, che non ha lasciato scampo a due persone: niente da fare per il conducente, S.M., 32 anni, e per la donna che viaggiava dal lato passeggero M.B., 33 anni, mentre sono ferite gravemente le due ragazze che si trovavano sul sedile posteriore, R.F., classe ’88, e S.M., della stessa età.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanze, auto medica, elisoccorso e l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Brescia, che si sono occupati di estrarre i feriti dalle lamiere. Due di loro, tuttavia, erano già morti. Sul posto anche la Polstrada di Montichiari, che si è occupata dei rilievi del caso. L’auto viaggiava in corsia nord, in direzione Brescia. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro: per ora sembra che l’auto abbia sbandato, finendo per schiantarsi contro il guard rail, e quindi ribaltarsi.

Laura Bosio