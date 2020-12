Un dono natalizio per gli ospiti della Fondazione Elisabetta Germani. Il Lions Club Cremona Europea e la ditta Visa Car s.r.l. hanno consegnato venerdì un pulmino da 9 posti con pedana elevatrice per il trasporto delle persone con disabilità.

Ad accogliere la presidente del club Nadia Bragalini, accompagnata dal socio fondatore Carmine Scotti, dal segretario Giuseppe Guarnieri e dal titolare di Visa Car Franco Visioli con Alessandro Galvani, il presidente della Fondazione Riccardo Piccioni che si è detto entusiasta per questo dono che verrà usato per il trasporto degli utenti del Centro Diurno Intergrato che per residenti della Rsa e Rsd.

Sul mezzo, anche un albero di Natale con le palline logate del Club, che è stato posto all’ingresso della struttura.

Non è la prima volta che il Lions Cremona Europea svolge dei servizi di utilità sociale, nel 2018 fa aveva regalato a Germani in collaborazione con il Lions Club Cremona Duomo una cucina per le donne del Nucleo Alzheimer.

Eleonora Busi