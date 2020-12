Sono 47 i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Cremona. In totale, in Lombardia sono stati riscontrati 1.795 casi in più rispetto a ieri (di cui 165 “debolmente positivi”), su un totale di 22.421 tamponi (8% la percentuale dei positivi, ndr).

Il dato cremonese è il secondo più basso in Regione dopo quello di Varese (+39), mentre la provincia con più contagiati è ancora Milano (+570, di cui 217 in città), seguita da Brescia (+242) e Monza e Brianza (+207).

Sono invece 618 i guariti o dimessi in più, mentre si registrano 49 nuovi decessi. In calo sia i ricoveri (-154) che quelli in terapia intensiva (-9).

A livello nazionale, invece, nelle ultime 24 ore in Italia registrati 15.104 nuovi casi di coronavirus su 137.420 tamponi effettuati, con il rapporto positivi/tamponi che sale all’11%. I decessi sono stati 352. Calano i ricoverati in terapia intensiva, 41 in meno rispetto a ieri.