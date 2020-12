Nel mese di dicembre, grazie alla collaborazione del Consorzio Forestale Padano, è stato completato un intervento di messa in sicurezza dei sentieri presenti alle Colonie Padane, in particolare si è operato su quelli che collegano l’ampia area di parcheggio antistante la lanca Livrini con la torretta di osservazione. E’ stata anche l’occasione per creare un primo anello che conduce fino in riva al fiume con un sentiero di facile percorribilità, adatto anche per fruitori non particolarmente equipaggiati. Sono state eliminate piante secche e ammalorate che incombevano sui sentieri, operate spalcature su rami rinsecchiti o instabili e svolte tutte quelle operazioni per rendere le adiacenze dei sentieri adatte ad una visita in sicurezza.

Al punto di arrivo, la torretta di osservazione, sono stati eliminati alcuni pioppi che attorniavano la struttura, riaprendo la visuale sul fiume e sulla lanca Livrini.

Dichiara il Vicesindaco Andrea Virgilio: “Con questo intervento non solo ribadiamo la preziosa collaborazione con il Consorzio Forestale Padano con il Comune di Cremona, ma vogliamo confermare il nostro impegno per valorizzare il nostro parco, rendendolo fruibile, accessibile alla cittadinanza nel pieno rispetto della sua vocazione naturalistica”.