Scendono i contagi in provincia di Cremona: il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è di 53 rispetto ai 70 di ieri per un numero di tamponi di 32.926. La percentuale è scesa del 6,5%. Scendono a 2.153 i nuovi casi in Lombardia, di cui 151 debolmente positivi. Scendono di altre 4 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 536, mentre scendono di 47 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 4.243 ricoverati. I decessi sono 98. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 642 contagi, di cui 256 in città, Bergamo 85, Brescia 282, Como 140, Lecco 43 Lodi 67, Mantova 177, Monza e Brianza 114, Pavia 154, Sondrio 77 e Varese con 245. In Italia la curva del contagio è sostanzialmente stabile con una leggerissima crescita dopo che ieri era drasticamente calato il rapporto di positività. Oggi il rapporto di positività risale, ma di poco (8,3%). Risalgono anche i nuovi positivi ma con un maggior numero di tamponi processati. Calano i morti (553 contro 628) che complessivamente sfondano quota 70mila. Si liberano posti negli ospedali (ricoverati con sintomi e terapie intensive).