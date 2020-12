Scendono ancora i contagi in provincia di Cremona: il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è di 41 rispetto ai 53 di ieri per un numero di tamponi di 32.294. La percentuale è salita dell’8,2%. Salgono di poco, a 2.656 i nuovi casi in Lombardia, di cui 171 debolmente positivi. Scendono di altre 15 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 521, mentre scendono di 65 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 4.178 ricoverati. I decessi sono 67. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 697 contagi, di cui 289 in città, Bergamo 104, Brescia 310, Como 267, Lecco 57 Lodi 82, Mantova 209, Monza e Brianza 158, Pavia 241, Sondrio 76 e Varese con 337. I guariti/dimessi sono 4.920. In Italia sono 18.040 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 14.522), a fronte di 505 morti (ieri 553). Sono oltre 2 milioni gli italiani ad aver contratto il virus da inizio epidemia (2.009.713). L’indice di positività risale al 9,3% (+1%). Oggi sono stati processati 193.777 tamponi, 18mila in più di ieri. Calano i pazienti in terapia intensiva (sono 2.589, -35) e quelli ricoverati in regime ordinario (sono 24.070, -476). Migliorano i dati sui nuovi ingressi in rianimazione: oggi 149, ieri 216. Le persone guarite o dimesse oggi sono 22.718 (ieri 20.494) per un totale di 1.344.785, mentre il numero dei malati attuali scende di altre 5.184 unità (ieri -7.139) ed è pari a 593.632. In isolamento domiciliare ci sono 566.973 persone (-4.673). Resta il Veneto la regione con più casi (3.837). A seguire ci sono Lombardia (2.656), Emilia Romagna (1.692), Lazio (1.519) e Puglia (1.458).