Intervistato dal direttore di CremonaOggi e Cremona1 Guido Lombardi per uno speciale della tv Cremona 1, il Vescovo di Cremona Antonio Napolioni ha detto: “Se il Natale è il Dio che si fa uomo e si fa carne, noi arriviamo con una carne sofferta, ferita, provata. Molti di noi ne portano i segni, molte famiglie hanno vissuto il lutto”. “La verità umana – ha aggiunto – invoca il ritorno alla guarigione, alla normalità, al poter girare pagina. Tutto ciò che invochiamo prende un volto per la Fede: cosa viene a fare il Natale di Gesù dentro questa nostra vita? A riproporci le nostre grandi ragioni di speranza”. Il Vescovo ha sottolineato: “Il Natale non è una melassa che copre le difficoltà e i drammi, ma è come una sorgente che ci disseta e ci permette di riprendere il cammino”. “Se fare questo Natale – ha aggiunto – con più intimità familiare, silenzio e limite all’euforia un po’ ci dispiace e certamente crea delle difficoltà ad un sistema economico che ha fatto del Natale un grande business, forse è un ritirarci nel deserto per capire cosa fare davvero di questa festa e della vita”.

(nel video l’intervista completa)