Metà Cremona e territorio circostante al buio e al freddo. Le segnalazioni stanno piovendo già da stamattina, a macchia di leopardo: a Sesto Cremonese ci sono zone senza corrente dalle 8 della mattina, così come a Spinadesco, mentre in altre aree, come a Soresina, la luce è saltata solo in tarda mattinata. Anche in città la situazione è tutt’altro che rosea: diversi cavi dell’alta tensione sono caduti e varie zone, tra cui via 11 Febbraio e via Pallavicino. Ma senza elettricità è rimasta anche parte del quartiere Po. E in tutto il resto della città e in parte del territorio sono numerosi i cali di tensione. Segnalazioni da via Milano, via Magenta, quartiere Zaist, Sant’Agostino, Bagnara, Cavatigozzi, Bonemerse, Picenengo, Pozzaglio, e via di seguito.

Insomma, un vero e proprio bollettino di guerra, come confermato anche da Vigili del Fuoco e Polizia Locale, per una nevicata relativamente breve, ma che ha provocato danni e problemi un po’ ovunque.