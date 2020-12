I servizi di raccolta porta a porta con esposizione in strada previsti per oggi, lunedì 28 dicembre, sono tutti confermati e verranno effettuati in giornata o recuperati al più tardi domani, martedì 29 dicembre: ad annunciarlo, in una nota, è Linea Gestioni, che invita i cittadini “a lasciare esposti i sacchi/contenitori così che possano essere ritirati dagli operatori aziendali”.

I servizi di raccolta porta a porta all’interno dei condomini previsti per oggi verranno invece recuperati nei prossimi giorni al fine di garantire l’accesso in sicurezza in prossimità dei passi carrai e/o pedonali. A questo proposito si chiede a chi risiede nei condomini con raccolta all’interno di “attendere il passaggio degli operatori aziendali, che verrà programmato nel più breve tempo possibile.

Scusandosi per i disagi eventualmente causati, Linea Gestioni conferma il proprio impegno per garantire alla cittadinanza l’erogazione dei servizi di igiene urbana, in un contesto di straordinarietà che richiede uno sforzo organizzativo notevole”.