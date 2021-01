E’ Ravleen Kaur l’ultima nata del 2020: sua mamma, Balbir, 34 anni l’ha partorita alle 22.06, con un parto spontaneo. Un momento di grande gioia e di festa non solo per lei e il padre, Kuldeep, ma anche per il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cremona, che ha festeggiato così il 1.100º parto dell’anno. La Bambina pesa 3,585 kg ed è in perfetta salute.