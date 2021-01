Un regalo inaspettato per i bambini in ospedale, da Abio Cremona, che ha deciso di farsi carico del costo del servizio TV nelle camere della pediatria del Maggiore per tutta la durata della permanenza dei piccoli ospiti. Un segnale di vicinanza per i piccoli, che in questo modo hanno un momento di svago importante, in un periodo in cui, a causa del Covid, i contatti sociali sono ridotti al minimo.

Ma per i piccoli questo è stato un Natale di doni anche grazie a L’angolo di Babbo Natale, una stanza che si è riempita di doni in queste settimane. Tante le associazioni e le aziende che hanno portato regali: la Croce Rossa, il Rotaract, l’Abio, la Barila, ma anche tantissimi i privati che in questi giorni hanno raccolto peluches, giochi e libri. Ad accogliere i doni il primario Claudio Cavalli con l’equipe. I regali sono stati distribuiti a tutti i piccoli degenti, in tutta sicurezza.