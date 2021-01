Vbc Èpiù Casalmaggiore –Igor Gorgonzola Novara 1-3 [19-25; 12-25; 25-22; 25-27]

CASALMAGGIORE – Stufi 7, Sirressi, Bonciani, Montibeller 20, Maggipinto, Melandri 10, Vanzurova, Ciarrocchi, Marinho 1, Bajema 9, Kosareva 15.

All: Parisi, Piazzese.

NOVARA – Populini, Herbots 18, Napodano, Zanette, Battistoni, Bosetti 16, Chirichella 3, Sansonna, Hancock 7, Bonifacio 8, Tajè, Washington, Smarzek 24, Daalderop.

All: Lavarini, Baraldi.

Si chiude con una sconfitta casalinga per la Vbc Èpiù Casalmaggiore il match contro l’insidiosa Igor Gorgonzola Novara. Tra le mura amiche del PalaRadi la Vbc dimostra grinta e combattività, soffre ma per un pelo non porta la partita al tie break. Chiude invece con un 3-1 per Novara. [leggi l’articolo completo su Cremonasport]