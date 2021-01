Il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Fabio Molinari fa chiarezza sulle date in continua evoluzione di ripresa attività scolastica per le scuole superiori: didattica a distanza il 7 e l’8 gennaio; in presenza al 50% a partire da lunedì 11 gennaio, in attesa del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dopo il 15. “Ringrazio – afferma tra l’altro in questo breve videomessaggio – dirigenti e insegnanti per la pazienza e disponibilità che stanno dimostrando, sperando di poter iniziare il nuovo anno con la necessaria serenità”.