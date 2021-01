Sono scesi a 18 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 18.415. L’indice di contagio è sceso al 10,6%. 1.963 i casi in Lombardia, di cui 102 debolmente positivi. Scendono di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 466, mentre salgono di 73 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.436 ricoverati. I decessi sono 133. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 565 contagi, di cui 199 in città, Bergamo 65, Brescia 376, Como 148, Lecco 29, Lodi 50, Mantova 158, Monza e Brianza 106, Pavia 130, Sondrio 123 e Varese con 144. I guariti/dimessi sono 1.395. In Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 17.533 nuovi casi positivi da coronavirus e 620 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. Attualmente i ricoverati sono 25.900 (22 in più di ieri), di cui 2.587 nei reparti di terapia intensiva (come ieri) e 23.313 negli altri reparti (22 in più di ieri). Sono stati analizzati in tutto 140.267 tamponi. È risultato positivo il 12,5 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 18.020 e i morti 414.