Crescono, di 139 unità, i contagi da coronavirus in provincia di Cremona. Un incremento che si registra in tutta la regione Lombardia che a fronte di 24.847 tamponi effettuati, vede un incremento del 10% dei positivi, per un totale che supera i 2500 nelle ultime ventiquattr’ore (dei quali 128 debolmente positivi). I guariti sono 1683.

Cala la pressione sulle terapie intensive regionali: 456 i posti letto occupati, a fronte dei 466 di ieri. Cresce invece il numero dei pazienti ricoverati, per un totale di 3577 (+141). I decessi resgistrati oggi sono 63.

La provincia con il maggior numero di contagi – senza considerare Milano (+641) – è Brescia (413). Seguono Mantova (244), Como (227), Monza e Brianza (195), Pavia (183), Cremona (139), Lecco (113), Varese (87), Lodi (73), Sondrio (70) e Bergamo (62).