Sotto i portici di cortile Federico II, Elly Schlein ha radunato il popolo di sostenitori del Partito democratico. La segretaria dem è arrivata a Cremona alle 18,15, con un pò di ritardo causa strade bloccate dal maltempo. Il suo comizio in piazza, a braccio, è stato più volte interrotto dagli applausi dei presenti.

La segretaria ha parlato prima di tutto della sanità, promuovendo la raccolta firme del Pd. “Da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi la spesa sul Pil è inesorabilmente scesa e sta scendendo a livelli precedenti alla pandemia, come se non fosse accaduto niente. E lo dico da questo territorio che ha pagato in termini di morti e sofferenza uno dei prezzi più alti durante il Covid”.

E poi ancora il tema del salario minimo: “Bisogna far approvare in Italia la legge del salario minimo. Sotto nove euro è sfruttamento, non lavoro”. Poi, naturalmente, parole di elogio per Andrea Virgilio, il candidato sindaco di Cremona per il centro sinistra, e per tutta la squadra del Pd cremonese, sia per l’amministrazione della città negli ultimi 10 anni che per la squadra di lavoro messa in piedi per le amministrative.

“Grazie Andrea”, ha detto la Schlein prima di partire per Bergamo. “Cremona ha bisogno di amministratori così”.

Federica Bandirali

