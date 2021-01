E’ chiuso il collegamento ciclopedonale tra via Castelleone e via Sesto, un ponticello in legno che oltrepassa in cavo Baraccona, realizzato nell’ambito della lottizzazione di alcuni anni fa, utile a ciclisti e pedoni per evitare la pericolosa curva di via Sesto poco distante. Da qualche tempo il ponte è sbarrato da due transenne ed è impercorribile per evidenti ragioni di sicurezza: almeno quattro delle assi sono cadute e le altre versano in pessime condizioni, per colpa di umidità e probabilmente di scarsa manutenzione, in una zona non particolarmente esposta al sole. Il ponte serve anche come collegamento tra la pista ciclabile di via Sesto e via Castelleone e da qui con la nuova ciclabile di via Bergamo.