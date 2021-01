Dagli inizi da auodidatta alla copertina di Forbes a 25 anni. E’ la storia di Michele Grazioli, giovane di Soncino già presidente di Vedrai SpA: “Mi occupo di questa tecnologia da quasi 13 anni”. “E’ stata – spiega Grazioli – sicuramente una forte emozione e fa piacere: sono sempre stato dell’idea di lavorare in silenzio e lasciar parlare i risultati. Ora però, bisongna mantenere i piedi per terra perché la copertina non sviluppa codici al posto nostro e non ci completa i progetti”.