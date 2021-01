Per il terzo giorno consecutivo è in crescita il trend dei nuovi contagi in provincia di Cremona e, a livello regionale, il tasso di positività, arrivato oggi a quasi il 6%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effettuati in regione, sono 2.234 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 2.822.

La Lombardia resta la regione con il più alto numero di nuovi casi di Covid in Italia. Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno: Emilia Romagna (1.320), Lazio (1.303), Puglia (1.275), Sicilia (1.230), Campania (1.215) e Veneto (1.003).