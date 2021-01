Da Lunedì 25 gennaio, per la durata di una settimana, sarà eseguito, per conto di Padania Acque, un intervento per la sostituzione di un allaccio idrico in via Aselli all’altezza dei civici 1/2. Per ragioni di sicurezza e per limitare i disagi, via Aselli sarà chiusa al traffico all’altezza del cantiere. Sul posto sarà collocata per tempo la segnaletica che indica le modifiche alla viabilità.

L’intervento sarà eseguito secondo il cronoprogramma indicato, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona, e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.