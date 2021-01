I dati relativi alle ore di cassa integrazione autorizzata in provincia di Cremona, elaborati dall’Inps, certificano la difficilissima situazione vissuta dalle imprese del territorio nel corso del 2020.

Lo scorso anno infatti sono state richieste complessivamente dalle aziende cremonesi 16,71 milioni di ore di cassa integrazione, di cui oltre 13 milioni di ore di cig ordinaria.

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia l’eccezionalità dei mesi che ci siamo lasciati alle spalle: il 2020 è stato infatti un anno record per le richieste di cassa.

Il tutto il 2019 sono state autorizzate meno di 900mila ore e nel 2018 addirittura 659mila. Gli anni precedenti si erano chiusi su valori più alti, ma comunque molto lontani da quelli del 2020. Le aziende della provincia avevano infatti chiesto 3 milioni di ore di cassa nel 2015 e 8 milioni nel 2012.

Perfino gli anni della grande crisi seguita al crollo finanziario iniziato con la chiusura di Lehman Brothers, pur caratterizzati da un forte ricorso alla cassa, si erano chiusi con dati lontani da quelli del 2020: erano state infatti chieste in provincia 8,92 milioni di ore nel 2009 e 10,7 nel 2010.

Tornando allo scorso anno, dopo un avvio sostanzialmente in linea con gli anni precedenti (109mila ore in gennaio e 245mila in febbraio), il maggiore ricorso alla cassa è stato fatto nei mesi di aprile (5,21 milioni di ore) e di maggio (3,04 milioni), mentre nei mesi successivi il valore è sempre stato superiore ad un milione di ore per mese, con l’eccezione di agosto (520mila ore).

In dicembre si è peraltro registrato un ulteriore incremento a 1,76 milioni di ore, contro 1,32 di novembre, 1,27 di ottobre e 1,07 di settembre.

Guido Lombardi

LE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE IN MILIONI DI ORE (ANNO 2020)

Gennaio: 0,1 milioni di ore

Febbraio: 0,24

Marzo: –

Aprile: 5,21

Maggio: 3,04

Giugno: 1,01

Luglio: 1,17

Agosto: 0,52

Settembre: 1,07

Ottobre: 1,27

Novembre: 1,32

Dicembre: 1,76

RAFFRONTO 2020 – ANNI PRECEDENTI

2020: 16,71 milioni di ore

2019: 0,86 milioni di ore

2018: 0,65

2017: 1,55 milioni

2015: 3 milioni

2012: 8 milioni

2010: 10,7 milioni

2009: 8,62 milioni