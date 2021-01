Gravissimo incidente nella mattinata di venerdì a Gombito, lungo la provinciale Adda, dove una donna di 73 anni è stata travolta da una Bmw – condotta da un 52enne di Crema – mentre attraversava la strada. Un urto violento, che ha abalzato la donna a 12 metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, mentre ai rilievi del caso hanno provveduto gli uomini della Polstrada di Crema. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. La ferita è stata trasportata in pronto soccorso, dopo essere stata assistita sul posto. Le sue condizioni sono molto gravi ed è in pericolo di vita.