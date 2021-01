Continuano le iniziative di privati cittadini per migliorare lo stato dell’ambiente a Cremona. Questa mattina un piccolo gruppo guidato da Ugo di Felice, già protagonista di tante altre iniziative simili, ha ripulito i fossi lungo via Postumia dove si erano accumulato rifiuti di vario tipo. Operazioni del genere di solito vengono fatte lungo le aree rivierasche, stavolta invece ci si è concentrati in questa zona periferica dove è più difficile operare trattandosi di una zona trafficata. Personale di Linea Gestioni, allertato dall’agente della Polizia Locale Gaia, ha garantito la sicurezza delle operazioni, rimuovendo la decina si sacchi pieni di bottiglie, lattine, plastiche, gettati nel fosso da incivili.

Fotoservizio Sessa

Ma accumuli di materiali di scarto di vario genere, persino i resti dello smantellamento di un bagno, sono stati avvistati anche lungo il Morbasco, seminascosti nell’erba all’altezza della ‘madonnina’ lungo la via Boscone.