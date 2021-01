Distanti ma sempre più vicini nella loro voglia di tornare ad essere protagonisti, non solo a scuola, gli studenti di tutte le scuole superiori del territorio stanno rispondendo unitariamente ad una proposta di solidarietà che arriva dai rappresentanti degli studenti del Torriani, Cavagnini, Frigeri, Balsano e Gaboardi hanno creato una maglietta “speciale”. Per ogni maglietta venduta a 10 euro, 5 euro vanno in donazione all’ospedale di Cremona. All’iniziativa hanno risposto i rappresentanti degli studenti di molte scuole: Stanga, Aselli, Anguissola, Ghisleri, Vida, Einaudi e Stradivari.

Maggiori informazioni al link del sito d’istituto: https://www.iistorriani.it/articolo/abbigliamento-d-istituto-tutti-insieme-una-buona-causa