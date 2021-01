La Lombardia non ci sta a vedersi attribuita la responsabilità di aver inviato dati sbagliati all’Iss che hanno determinato il passaggio in zona rossa della Regione dallo scorso 15 gennaio.

E oggi, a poche ore dalla notizia del passaggio in zona arancione da domani, il presidente Attilio Fontana passa nuovamente all’attacco: “La Lombardia passa in zona arancio, è ufficiale – fa sapere dal suo profilo Facebook – Negozi aperti. Da lunedì scuole medie e superiori in presenza.

La sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique, tutte romane, ha contribuito a raggiungere il risultato. Ai professionisti della mistificazione, ribadisco ancora una volta che i ‘dati richiesti’ alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard.

Chi, invece, sostiene il contrario lo dimostri con atti concreti e non manipolando la realtà a uso propagandistico contro la Lombardia”.

La relazione tecnica diffusa venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità, però diceva altre cose: la Lombardia è finita in zona rossa per via di un suo errore. Analisi condivisa anche dal governo, con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia che anche oggi ha ribadito, in un’intervista al Corriere della Sera, quanto detto già ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, ovvero che se dieci milioni di abitanti sono rimasti una settimana con i negozi chiusi e i limiti agli spostamenti, la colpa è dei dati sbagliati forniti dalla stessa Regione che hanno di conseguenza sballato il valore Rt.