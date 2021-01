Si è spento Alberto Naponi, il cuoco cremonese 76enne che era diventato famoso con la partecipazione a Masterchef e per le tante presenze, in seguito, in show kooking ed eventi sul territorio. E non solo: di lui hanno spesso parlato anche trasmissioni e stampa nazionale.

Approdato a Masterchef quasi per caso, era diventato uno dei concorrenti più amati e seguiti. Figlio di una ricca famiglia cremonese, i Baresi, proprietari di uno dei biscottifici più importanti d’Italia, ha avuto una vita avventurosa. Dopo che la famiglia era caduta in rovina, e lui aveva iniziato a lavorare nei ristoranti. E lì iniziò a inventare dolci, come il pan torrone, il pan mostarda e altro.

Poi, nel 2014, la partecipazione alla terza edizione di Masterchef.