C’era anche Francesco Totti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 gennaio, al Centro Sportivo ‘Giovanni Arvedi’. Totti, che attualmente lavora come talent scout per un’agenzia di procuratori, è stato accolto dal direttore generale della Cremonese Ariedo Braida e dal tecnico Fabio Pecchia. La visita si inserisce nell’ambito della trattativa che porterà il difensore Luca Coccolo dalla Juventus Under 23 al club girigiorosso. (l’articolo completo su CremonaSport)