Ricorrono oggi tre anni dal disastro ferroviario di Pioltello del treno regionale 10452 di Trenord, partito alle ore 5.32 da Cremona e diretto a Milano – Porta Garibaldi in cui hanno perso la vita Alessandra Pirri, Ida Milanesi e Pierangela Tadini.

A causa dell’emergenza sanitaria non è possibile lo svolgimento della commemorazione. I sindaci dell’asta Cremona Treviglio insieme al comitato pendolari, hanno comunque voluto ricodare quella tragica mattina attraverso un video pubblicato sui social.

“Sempre vicini alle famiglie di tre splendide donne, che hanno tragicamente perso la vita nell’incidente ferroviario, mentre si stavano recando al lavoro – ha commentato il sindaco Stefania Bonaldi – C’è un processo in corso, non vogliamo vendetta, ma sicuramente chiediamo giustizia. Per loro e per tutte e tutti. E sicurezza per ogni viaggiatore che si affida ad un mezzo pubblico”.