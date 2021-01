Continua con un andamento più o meno costante il trend dei nuovi contagi in provincia di Cremona, che nelle ultime 24 ore sono stati 73. A livello regionale sono invece 2.603 i nuovi positivi, a fronte di 41.677 tamponi effettuati (6,2% indice di positività). Fortunatamente calano i ricoveri nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-36). Sono ben 88 le vittime in Lombardia, per un totale complessivo di 26.939.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 712 di cui 308 a Milano città;

Bergamo: 116;

Brescia: 419;

Como: 222;

Cremona: 73;

Lecco: 122;

Lodi: 63;

Mantova: 153;

Monza e Brianza: 211;

Pavia: 162;

Sondrio: 68;

Varese: 229.