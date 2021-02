Intervento dei vigili del fuoco, domenica sera, in via XX Settembre per dei calcinacci caduti da un palazzo all’altezza del civico 4. La via era deserta e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ci sono danni, però, in quanto alcuni pezzi, cadendo, sono finiti su un’auto parcheggiata, rompendone il vetro. La zona è stata quindi messa in sicurezza e l’area è stata transennata.