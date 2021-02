‘Un mercato a tutta vitamina C’. E’ il tema proposto dagli agricoltori della Coldiretti per il mercato di Campagna Amica che si terrà domani a Cremona, presso il portico del Consorzio Agrario, dalle ore 8 alle 12.

Ogni martedì mattina, sotto i gazebo gialli degli agricoltori che si affacciano su via Monteverdi e piazza Marconi, è possibile trovare tutti i cibi – buoni, sani, tipici – che nascono nelle nostre campagne. Nella prima settimana di febbraio, gli agricoltori propongono un autentico “vitamina day”, occasione per scoprire i tanti prodotti ricchi di vitamina C che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. Tra questi, citiamo i kiwi (veri concentrati di vitamina C, ricchi di fibre, rappresentano una buona fonte di potassio e sono una preziosa difesa dagli effetti dei radicali liberi), alcune verdure fresche (come radicchi, spinaci) e gli ortaggi di stagione (broccoli, cavoli, cavolfiori…).

Una visita al mercato di Campagna Amica permetterà si scoprire “un vero campione di salute”. Parliamo dell’olivello spinoso, arbusto utilizzato anticamente come alimento energetico per i soldati al tempo di guerra, dalle cui bacche si ricava un succo che è un pieno di vitamina C. L’olivello spinoso ha proprietà antiossidanti, cardiovascolari, antinfiammatorie. Presso il mercato del martedì si possono trovare succhi e confetture a base di olivello spinoso, cogliendo l’occasione per dialogare con i produttori, sempre felici di raccontare la bontà e le proprietà di un prodotto per molti poco conosciuto.

Il ‘vitamina day’ permetterà anche di scoprire come i cuochi contadini di Terranostra-Campagna Amica valorizzano i prodotti ricchi di vitamina C. Puntando sulla frutta dell’agricoltura italiana (con licenza di rendere omaggio anche a eccellenze, ricche di vitamina C, tipiche di altre regioni d’Italia), la cuoca contadina proporrà delle “crostate a tutta vitamina C”, che punteranno su kiwi, arancia, mandarino, melograno, bergamotto, mele, pere.

Nel segno della massima attenzione alla sicurezza di cittadini e operatori, da mesi il mercato di Campagna Amica vive le sue “giornate a tema” rinunciando a momenti d’animazione e alle degustazioni gratuite. Non mancherà invece l’esposizione “un pieno di vitamina C”, che raccoglierà e racconterà i cibi di stagione che rappresentano i primi alleati della salute, barriera naturale contro i malanni che accompagnano i mesi più freddi.