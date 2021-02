Un documento, firmato da 38 sindaci della provincia, per chiedere lo stop dell’iter relativo al Piano Energetico Ambientale avviato dal Comune di Cremona con Lgh, Aem e Padania Acque.

“Dopo aver appreso dell’iniziativa del Comune di Cremona, con alcuni sindaci ci siamo confrontati e abbiamo condiviso che data la rilevanza delle tematiche affrontate sarebbe più opportuno lavorare tutti insieme per realizzare un piano energetico e ambientale provinciale”, dicono i sindaci Mariella Marcarini (Trigolo) e Luca Zanichelli (Rivarolo del Re) a nome dei 38.

“Anche per le società – aggiungono -, delle quali deteniamo quote societarie, potrebbe essere sicuramente un’opportunità maggiore definire un piano strategico che si sviluppi su tutto il territorio provinciale”.

I portavoce dei 38 quindi evidenziano: “Crediamo, pertanto, sia opportuno che anche la Provincia sia coinvolta in questo percorso e ci sentiamo di chiedere al presidente Signoroni di convocare un tavolo di confronto e condivisione provinciale con tutti i soggetti interessati”.

Per questo, oltre ad inviare Gianluca Galimberti a sospendere temporaneamente l’iter avviato, viene chiesto al presidente della provincia Paolo Mirko Signoroni di intervenire affinché “promuova la convocazione, così come già messo in atto per altre tematiche di rilevante interesse provinciale, di un Tavolo Territoriale all’interno del Tavolo della Competitività (Tavolo Infrastrutture o specifico Tavolo Energetico Ambientale), coinvolgendo tutti i portatori di interesse a livello provinciale e regionale, al fine di identificare le linee strategiche per la generazione di un nuovo Piano Energetico Ambientale Provinciale”.

I firmatari del documento ricordano “che un simile percorso di collaborazione lo abbiamo già affrontato con successo approvando all’unanimità il Piano d’ambito provinciale e lo stiamo seguendo per addivenire a proposte provinciali condivise nel settore socio-sanitario” e ritengono “allo stesso modo, di voler lavorare insieme per condividere e realizzare un Piano Energetico Ambientale Provinciale”.

Nel frattempo, è stata convocata una seconda seduta della Commissione consiliare Ambiente che si terrà da remoto venerdì 19 febbraio, con inizio alle ore 16. Ai lavori della Commissione parteciperanno i rappresentanti delle aziende che hanno sottoscritto il protocollo di intesa.