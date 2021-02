Hanno raggiunto quota 35.870 le vaccinazioni contro il Covid effettuate nell’Ats Valpadana, secondo i dati comunicati oggi. Ed è presso le case di riposo, così duramente colpite durante la prima ondata, che si registra il maggior numero di somministrazioni in provincia di Cremona, ben 8.077, che vanno ad aggiungersi alle 6.715 eseguite presso l’Asst di Cremona. 3.720 le vaccinazioni eseguite presso l’ospedale di Crema e 8.518 quelle di Mantova.

Come spiega il direttore della Farmacia dell’Ospedale di Cremona, Machiavelli, in questi ultimi giorni è stato recuperato il deficit di consegne di fiale da parte di Pfizer. 2340 (due vassoi) le dosi settimanali previste dal piano di consegna, sia per la prossima che per la successiva settimana di febbraio.

Lunedì scorso sono arrivate all’Asst le prime 1000 dosi del vaccino Astra Zenica, mentre si è ancora in attesa di informazioni sulle consegne dei vaccini di Moderna per i quali l’ospedale cremonese è hub di stoccaggio.